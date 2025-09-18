Ικανοποιημένες δηλώνουν ηγεσίες των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας από τη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας κατά της λιτότητας και των δημοσιονομικών επιλογών του νέου πρωθυπουργού.

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο, το CGT, έκανε λόγο για πάνω από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν τις πρώτες απογευματινές ώρες πως ο αριθμός των διαδηλωτών στις βασικές πόλεις της Γαλλίας, πλην του Παρισιού, ήταν περί τις 300.000.

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στο Παρίσι, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές στο βαθμό που οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κλειστά έμειναν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαρμακεία, θέατρα κ.ά.

Δεν έλειψαν τα επεισόδια βίας, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές, που σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ανακοίνωσαν την προσαγωγή περίπου 150 ατόμων.

