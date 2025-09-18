Πυρά κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστική Δράση, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Τουρκία πρέπει να «σπάσει» τη συμμαχία της με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μπαχτσελί, o Τραμπ προκαλεί διχόνοια στην κυβερνητική συμμαχία της Τουρκίας και η Άγκυρα πρέπει να συμμαχήσει με τη Ρωσία και την Κίνα για να σχηματίσουν κοινό μέτωπο ενάντια στον κακό συνασπισμό ΗΠΑ-Ισραήλ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Η καταλληλότερη επιλογή ενάντια στον κακό συνασπισμό ΗΠΑ-Ισραήλ που προκαλεί τον κόσμο είναι η δημιουργία και η αναβίωση της συμμαχίας "TRC", η οποία ευθυγραμμίζεται με τη λογική, τη διπλωματία, το πνεύμα της πολιτικής, τις γεωγραφικές συνθήκες και το στρατηγικό περιβάλλον του νέου αιώνα. Επιθυμία και σύστασή μας είναι η συμμαχία TRC να αποτελείται από την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν.

«Απέναντι σε αυτήν την απειλή, πρέπει να μελετηθούν όλα τα ενδεχόμενα και, επιπλέον, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να ενεργήσουμε με μέγιστη προσοχή και επαγρύπνηση», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Η αυξανόμενη δόση προκλητικότητας του Ισραήλ και η συνεχής επέκταση της βάναυσης επιθετικότητάς του αποτελούν σοβαρή απειλή τόσο για τη χώρα μας όσο και για τις γύρω περιοχές. Θα πιέσουμε, θα υπομείνουμε τις κακουχίες, θα αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τους τυράννους, δεν θα κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα από τον δίκαιο σκοπό μας».



Γιατί όπως προειδοποίησε ο Μπαχτσελί, «αν πέσει η Ιερουσαλήμ, πέφτει η ιστορία και το Ισλάμ θα υποστεί οπισθοδρόμηση. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, η Άγκυρα θα χάσει και η Κωνσταντινούπολη θα καταστραφεί».



Πηγή: skai.gr

