Αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές Τραμπ για αντίποινα εξαιτίας δασμών και ρυθμίσεων σε βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας

«Δεν θα σχολιάσω τις δημοκρατικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, αλλά μπορώ να πω ότι οι κατηγορίες πως το DSA (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες) είναι εργαλείο λογοκρισίας είναι αβάσιμες. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ είναι η ελευθερία έκφρασης, είναι βασική αξία και είναι πλήρως ενσωματωμένη στο DSA. Το DSA ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους έχουν οι ίδιες καθορίσει», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τεχνολογικά θέματα.

Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα λόγω της ευρωπαϊκής ρύθμισης της ψηφιακής οικονομίας, δήλωσε ότι «το DSA και το DMA (Κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές), συνιστούν αναγκαία νομοθεσία στους τομείς τεχνολογίας, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τους κοινωνικούς κινδύνους (DSA) όσο και τον ανταγωνισμό (DMA). Συμμεριζόμαστε πολλά σημεία με τους αμερικανικούς εταίρους και για αυτά συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ».

Ο ίδιος ρωτήθηκε και αν παρέχεται καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους αξιωματούχους για τον κανονισμό για τις Ψηφιακές υπηρεσίες, λέγοντας πως «οι αξιωματούχοι της ΕΕ που εργάζονται στους τομείς του DSA, του DMA και της γενικότερης νομοθεσίας τεχνολογίας, λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση. Γιατί; Διότι χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις της αγοράς και έχουν στη διάθεσή τους εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες. Άρα, πρόκειται για καθοδήγηση ως προς τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών και όχι για το υποθετικό σενάριο που αναφέρθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός μας, αρκεί να συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε από την πλευρά της, η Πάολα Πινό, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.