Στην κατάσχεση σκιώδους δεξαμενόπλοιου της Ρωσίας προχώρησε η Γαλλία, καθώς θεωρείται ύποπτο για τη μεταφορά των drones που έκλεισαν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης πριν από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το France 24, το τάνκερ ονομάζεται Boracay ή PUSHPA, πλέει με σημαία Μπενίν και κατασχέθηκε ανοιχτά των βόρειων ακτών της Γαλλίας.

Το πλοίο πιστεύεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και ερευνάται αν από αυτό «σηκώθηκαν» τα drones, που προκάλεσαν συναγερμό σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

BREAKING:



France has seized the shadow tanker PUSHPA off the coast of France.



It’s suspected of launching drones that closed down Copenhagen Airport a week ago pic.twitter.com/0n2VoEkayr — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Σύμφωνα με το Reuters και τα στοιχεία της MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Διέσχισε τη Βαλτική Θάλασσα και πέρασε ανοιχτά των ακτών της Δανίας πριν εισέλθει στη Βόρεια Θάλασσα και διέλθει δυτικά μέσω της Μάγχης.

Στη συνέχεια έκανε στροφή στη βορειοδυτική άκρη της Γαλλίας, πριν αλλάξει πορεία και κατευθυνθεί ανατολικά προς τις γαλλικές ακτές.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού της δυτικής Γαλλίας, κοντά στο Σεν Ναζαίρ.

#Russia: Shadow Fleet Tanker in the Spotlight Again Amidst Denmark Drone Intrusions 🚨



Two Russian merchant ships, now in the English Channel, are suspected as being the launch platforms for a series of unauthorised drone flights over #Denmark. The drone sightings began just… pic.twitter.com/H0szZyqiWq — Martin Kelly (@_MartinKelly_) September 26, 2025

Το δεξαμενόπλοιο έχει καταχωριθεί στις βρετανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Μάλιστα, είχε συλληφθεί και από τις εσθονικές αρχές νωρίτερα φέτος, επειδή έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.