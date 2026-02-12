Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ, η Ευρώπη εξετάζει την ανάπτυξη επίγειων βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούν να πλήττουν στόχους σε βάθος άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γαλλία και η Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έναν νέο επίγειο βαλλιστικό πύραυλο που προτείνει η αεροδιαστημική εταιρεία ArianeGroup, σε μία ακόμη ένδειξη ότι η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τις δυνατότητές της σε πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε συνομιλίες με την ArianeGroup για το συγκεκριμένο σύστημα, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία αναφέρει ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων μέσα σε λίγα λεπτά. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με τη γερμανική κυβέρνηση, παρέχοντας πληροφορίες για τις δυνατότητες του συστήματος.

«Οι χώρες προσπαθούν να κατανοήσουν τι διακυβεύεται με τα βαλλιστικά συστήματα», δήλωσε ο Βενσάν Περί, διευθυντής αμυντικών προγραμμάτων της ArianeGroup, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «προκαταρκτικές συζητήσεις με αρκετές χώρες» για το πώς θα μπορούσε να ενταχθεί το όπλο στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, επικαλούμενος τις βαλλιστικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και τη χρήση παρόμοιων όπλων στη Μέση Ανατολή.

«Ευρωπαϊκή «απάντηση» στον Oreshnik

Η Γερμανία και η Γαλλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναμένουν μειωμένη στήριξη από τις ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη χρήση πυραύλων από τη Ρωσία έχει οδηγήσει ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να εξετάσουν επιλογές για πλήγματα σε μεγάλο βάθος στο έδαφος του αντιπάλου.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά στην Ουκρανία τον βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς Oreshnik. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, έχει ισχυριστεί ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω της ταχύτητάς του, η οποία είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

«Βρισκόμαστε εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει αντίστοιχα οπλικά συστήματα για να αποτρέψει τη Ρωσία και να διασφαλίσει την ήπειρο. Ο γαλλικός προϋπολογισμός προβλέπει έως και ένα δισ. ευρώ για πρόγραμμα επίγειου βαλλιστικού πυραύλου.

Ωστόσο, η Ευρώπη απέχει ακόμη χρόνια από την επιχειρησιακή ανάπτυξη ενός τέτοιου όπλου, σύμφωνα με τη Ζουζάνα Γκβαντέρα, αναλύτρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για όπλα βαθιάς κρούσης, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και πυραύλους cruise, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε θεωρητικό στάδιο.

Η Γαλλία είναι σήμερα το μοναδικό ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ με εγχώριο πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων: Τον M51, βαλλιστικό πύραυλο, που εκτοξεύεται από υποβρύχια και κατασκευάστηκε από την ArianeGroup, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κατασκευαστή διαστημικών εκτοξευτών.

Η εταιρεία, συνιδιοκτησίας των Airbus και Safran, ανέφερε ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη επίγειου συμβατικού βαλλιστικού πυραύλου μέσα στα επόμενα χρόνια.



Πηγή: skai.gr

