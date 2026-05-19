Γαλλία: Έφοδος των αρχών σε εγκαταστάσεις της Perrier που ανήκουν στη Nestlé

Γάλλοι αξιωματούχοι της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης πραγματοποίησαν την Τρίτη έρευνες σε εγκατάσταση εμφιάλωσης της Perrier και σε εργαστήριο που ανήκει στη Nestlé, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή παραπλάνηση καταναλωτών.

Η Nestlé επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε δύο εγκαταστάσεις νερού στο Βερζέζ, όπου εμφιαλώνεται η Perrier, καθώς και σε εργαστήριο στα Βοσγκά όρη. «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το Radio France, οι έρευνες εντάσσονται σε δικαστική έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία καταναλωτικής οργάνωσης στην εισαγγελία του Παρισιού για πιθανή «παραπλάνηση».

Η Perrier βρίσκεται εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο, μετά από δημοσιεύματα γαλλικών μέσων το 2024 σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία, αλλά και άλλοι παραγωγοί μεταλλικού νερού, χρησιμοποιούσαν μεθόδους επεξεργασίας νερού για την αποφυγή μόλυνσης, κάτι που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, καθιστούσε το προϊόν ακατάλληλο να χαρακτηρίζεται ως «φυσικό μεταλλικό νερό».

Γαλλικό δικαστήριο είχε απορρίψει στα τέλη του 2025 άλλη προσφυγή κατά της Perrier που είχε καταθέσει διαφορετική καταναλωτική οργάνωση.



Πηγή: skai.gr

