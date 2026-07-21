Ίδρυμα Gates: Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία εμπλοκής στις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν

Το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με τα πορίσματά της να μην εντοπίζουν στοιχεία ότι ο Έπσταϊν πληρώθηκε από το ίδρυμα ή ότι υπήρχε γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Gates, η εξωτερική αξιολόγηση που διενήργησε η δικηγορική εταιρεία WilmerHale δεν βρήκε στοιχεία ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν έλαβε πληρωμές από το ίδρυμα.

Η έρευνα επίσης δεν εντόπισε ενδείξεις ότι στελέχη του ιδρύματος συμμετείχαν ή γνώριζαν για το δίκτυο σεξουαλικής διακίνησης ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε σειρά συστάσεων που προέκυψαν από την έρευνα της WilmerHale.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 συνεντεύξεις με νυν και πρώην εργαζομένους του ιδρύματος, ενώ εξετάστηκε εκτενές γραπτό υλικό.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η βασική εμπλοκή του Ιδρύματος Gates με τον Έπσταϊν την περίοδο 2011-2014 περιορίστηκε σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.