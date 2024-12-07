Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να συμφωνήσει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια κοινή στρατηγική για την Ουκρανία, έχοντας ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του.

«Είμαι αισιόδοξος πως μπορούμε να αναπτύξουμε μια κοινή στρατηγική για την Ουκρανία», δηλώνει ο καγκελάριος Σολτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον εκδοτικό όμιλο Funke και η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Υπογραμμίζει πως θεωρεί υψίστης σημασίας ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την άποψη του ουκρανικού λαού». «Είναι κάτι που ξεκαθάρισα στον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι κατά την επίσκεψή μου στο Κίεβο στις αρχές της εβδομάδας», συμπληρώνει.

Ο καγκελάριος Σολτς επισημαίνει πως έχει συνομιλήσει «λεπτομερώς» με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ και ότι το επιτελείο του βρίσκεται σε επαφή με τους συμβούλους του Τραμπ.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται ενόψει της άφιξης στη γαλλική πρωτεύουσα αρκετών ευρωπαίων ηγετών για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, που θα αποτελέσει αφορμή για έντονες διαβουλεύσεις και ένα πιθανό «τετ-α-τετ» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη συνάντησή τους μετά τη νίκη Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει μείζον ζήτημα κατά την προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία, μετά την κατάρρευση του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού τον προηγούμενο μήνα, η οποία οδήγησε σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες τον Φεβρουάριο.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης που είναι φαβορί για να διαδεχθεί τον Σολτς στην καγκελαρία, έχει ταχθεί υπέρ της αποστολής πυραύλων Taurus στην Ουκρανία. Ο Όλαφ Σολτς δεν υποστήριζε αυτήν την κίνηση, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα, ο Σολτς ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψης στο Κίεβο, η οποία είπε ότι έστειλε μήνυμα στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Γερμανία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

