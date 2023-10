Στους 10 οι νεκροί Γάλλοι, στους 18 οι αγνοούμενοι από τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η Γαλλίδα πρωθυπουργός Κόσμος 19:01, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

H Ελιζαμπέτ Μπορν επανέλαβε ότι η διπλωματία "εργάζεται για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και η ανάφλεξη" στην περιοχή