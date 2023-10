Βρετανία: Αρχίζουν ξανά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Λούτον ώρες μετά την αναστολή λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς

Οι πτήσεις στο λονδρέζικο αεροδρόμιο Λούτον ξανάρχισαν 17 ώρες μετά την αναστολή τους λόγω μιας πυρκαγιάς σε όχημα που εξαπλώθηκε λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, και οδήγησε στη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης.

🚨 Footage showing the collapse of Luton Airport car park last night. Can see how much devastation the fire caused which was started by a Range Rover. #LutonAirport pic.twitter.com/p1G05DQmIe