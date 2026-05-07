FT: «Παράθυρο» ΕΕ για μελλοντικές συνομιλίες με Πούτιν

«Παράθυρο» για μελλοντικές συνομιλίες της ΕΕ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν πώς θα μπορούσε η Ένωση να προετοιμαστεί για πιθανό διαπραγματευτικό ρόλο, έχοντας και τη στήριξη του Κιέβου.

Οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τους Financial Times.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει «προοπτική» η ΕΕ να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.

«Συζητώ με τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ για να δούμε τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης και να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε ώστε να συνομιλήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε ο Κόστα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις».

Η πάγια θέση της ΕΕ είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας την ΕΕ στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχθεί μια συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί.

Ο Κόστα δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ», ενώ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ΕΕ.

«Ναι, είναι μια πιθανότητα [να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν]», δήλωσε ο Κόστα σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. «[Αλλά] προς το παρόν, κανείς δεν έχει δει κάποιο σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει πραγματικά να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις».

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη συζήτηση με τον Κόστα, αλλά ανέφερε ότι αυτή θα πρέπει να συντονιστεί με τρόπο που να εκφράζει μια ενιαία ευρωπαϊκή φωνή και να μπορεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία.

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, έχουν θέσει το ενδεχόμενο ανοίγματος διαύλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Άλλοι όμως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 27 ηγετών σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την ΕΕ, πότε θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια προσπάθεια και ποιο θα ήταν το μήνυμα προς τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, έφτασε στις ΗΠΑ για συναντήσεις με ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Στιβ Γουίτκοφ. Στόχος, όπως είπε, είναι «η επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας», η οποία έχει παγώσει από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.

Η τελευταία τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο παραμένει «σε διαρκή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και γνωρίζει για τις σχετικές επαφές των εταίρων μας με τη ρωσική πλευρά».



