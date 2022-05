Φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη μέχρι στιγμής. Σε βίντεο από τη σκηνή, το κτίριο φαίνεται να είναι τυλιγμένο στις φλόγες με πυκνά μαύρα νέφη καπνού να εξαπλώνονται στην ατμόσφαιρα.

Όλες οι πτήσεις αναστέλλονται ή εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.



