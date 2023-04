«Σφεντόνα του Δαβίδ»: Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που αγοράζει το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία

Μία ημέρα μετά την επίσημη ένταξη της στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την προμήθεια ενός νέου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας από το Ισραήλ.

Το κόστος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, γνωστού ως David's Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ), εκτιμάται σε 316 εκατ. ευρώ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

