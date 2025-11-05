Άνοιξε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά το χθεσινό κλείσιμο λόγω θέασης drone

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το πιο πολυσύχναστο του Βελγίου, άνοιξε ξανά την Τετάρτη το πρωί, μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του λόγω της θέασης ενός drone κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, αν και ορισμένες πτήσεις παρέμειναν επηρεασμένες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Μια πρώτη σειρά αεροσκαφών απογειώθηκε νωρίς την Τετάρτη, ενώ άλλα καθυστέρησαν και μερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

