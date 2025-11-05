Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοιξε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά το χθεσινό κλείσιμο λόγω θέασης drone

Μια πρώτη σειρά αεροσκαφών απογειώθηκε νωρίς την Τετάρτη, ενώ άλλα καθυστέρησαν και μερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου

Αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το πιο πολυσύχναστο του Βελγίου, άνοιξε ξανά την Τετάρτη το πρωί, μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του λόγω της θέασης ενός drone κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, αν και ορισμένες πτήσεις παρέμειναν επηρεασμένες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Μια πρώτη σειρά αεροσκαφών απογειώθηκε νωρίς την Τετάρτη, ενώ άλλα καθυστέρησαν και μερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βέλγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark