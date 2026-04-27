Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ πρότειναν την αύξηση των αγορών του μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Lockheed Martin Corp τα επόμενα πέντε χρόνια, σε μια ένδειξη εμπιστοσύνης για το αεροσκάφος το οποίο ο Ίλον Μασκ έχει χαρακτηρίσει «ξεπερασμένο» και προσπάθησε να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να το... παρακάμψει.

Οι προγραμματισμένες αγορές του μοντέλου της Πολεμικής Αεροπορίας θα αυξηθούν από 38 αεροσκάφη το επόμενο έτος, σε 42 το 2028, 46 το 2029 και 48 τόσο το 2030 όσο και το 2031, σύμφωνα με προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν.

Οι αγορές του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών θα αυξηθούν σε 47 αεροσκάφη τον επόμενο χρόνο από 23 φέτος. Το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών σχεδιάζουν να αγοράσουν 43 το 2028 και τουλάχιστον 38 κάθε χρόνο από το 2029 έως το 2031.

Ωστόσο, η παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων από την εταιρεία δεν είναι εγγυημένη. Αποτελούν μέρος του αιτήματος της κυβέρνησης προς το Κογκρέσο για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 40% στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια πρόταση που συγκεντρώνει ισχυρές αντιδράσεις τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς, που υποστηρίζουν τη δημοσιονομική ομαλότητα, όσο και από τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, οι προβλέψεις αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για το πολεμικό αεροσκάφος, το οποίο έχει πραγματοποιήσει αποστολές στο Ιράν κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας τις τελευταίες εβδομάδες. Το πιο δαπανηρό αμερικανικό πρόγραμμα όπλων έχει επανειλημμένα κατακριθεί από τον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Inc., ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο πέρυσι, αλλά παραμένει μια ισχυρή φωνή στη δημόσια σφαίρα των ΗΠΑ.

«Τα επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη είναι ούτως ή άλλως ξεπερασμένα στην εποχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Απλώς θα σκοτώνουν πιλότους», είχε γράψει στο X ο ίλον Μασκ.

Οι προγραμματισμένες αγορές F-35 αποτέλεσαν σίγουρα καλά νέα για την Lockheed, καθώς ήδη το Κογκρέσο έχει εγκρίνει για φέτος την παράδοση συνολικά 86 F-35.

