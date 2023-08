Στιγμές αγωνίας για 190 επιβάτες της Delta - Έσκασε ένα από τα ελαστικά του αεροσκάφους στην προσγείωση (Φωτογραφίες)

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 190 επιβάτες της πτήσης 1437 της Delta όταν στο Boeing 757 στο οποίο επέβαιναν πήραν φωτιά τα ελαστικά κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον στην Ατλάντα το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, ένα από τα ελαστικά του αεροσκάφους έσκασε κατά την προσγείωση όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκκενώσουν το αεροσκάφος άμεσα κατά την πεοσγείωση στο αεροδρόμιο της Ατλάντα.

Μια φωτογραφία και ένα βίντεο από έναν επιβάτη του Boeing, δείχνει άτομα να χρησιμοποιούν την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους προκειμένου να το εκκενώσουν με ασφάλεια.

«Η ομάδα της Delta ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και έδειξε επαγγελματισμό χωρίς να υπάρξει πανικός», είπε ο Bruce Campbell, επιβάτης του αεροπλάνο.

Passengers were forced to evacuate a @Delta plane at #Atlanta's airport tonight. Officials say a tire blew during landing which sparked a fire. At least one injury reported. Here's ATC audio from the incident. Audio shortened for time.@FOX5Atlanta



Link: https://t.co/fTzG2YjPgN pic.twitter.com/pJV8dhPsvd