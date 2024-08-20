Καντέ: Επηρεασμένη από την αλλαγή προπονητή η Λανς, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Γαλλία για να παίξει στα play off του Conference League με αντίπαλο την Λανς. Η σέντρα του πρώτου αγώνα αυτήν την Πέμπτη στις 22:00.

Η Γαλλική ομάδα είναι σαφώς καλύτερη από τον Άγιαξ και το έργο των “πράσινων” δύσκολο, μα όχι ακατόρθωτο.

Ο Σεντρίκ Καντέ, νταμπλούχος με το “τριφύλλι” το 2010 και τελευταίος σκόρερ στο Champions League, μιλά αποκλειστικά στο PaoPantou και στον Σωτήρη Σουχλέρη για τον επερχόμενο αγώνα με την Λανς.

Ακόμα αναλύει πλήρως την Γαλλική ομάδα, την έδρα, την ιστορία, τον νέο προπονητή και τις αδυναμίες της. Ενώ δεν παραλείπει να εκφράσει άποψη για τους παράγοντες που θα κρίνουν την πρόκριση.

Πηγή: skai.gr

