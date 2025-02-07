ΝΑΤΟ: Τα κράτη μέλη ΕΕ κι ο Καναδάς αύξησαν κατά 20% αυντικές δαπάνες το 2024

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αύξησαν το 2024 κατά 20% τις αμυντικές τους δαπάνες, σε σύγκριση με το 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Πολλά κράτη μέλη της Συμμαχίας βρίσκονται αντιμέτωπα με πιέσεις που ασκεί και πάλι, όπως και στην πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Μπροστά σε αυτές τις πιέσεις, πολλές χώρες πασχίζουν να δείξουν στην αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ ότι έχουν ήδη αυξήσει τις στρατιωτικές τους δαπάνες, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μετά τη δημοσιοποίηση των σημερινών στοιχείων, το ΝΑΤΟ τόνισε ότι αυτή η ετήσια αύξηση 20% σε αμυντικές δαπάνες από τα κράτη μέλη της Συμμαχίας, εκτός των ΗΠΑ, ανέβασε τις συνολικές αμυντικές τους δαπάνες σε πάνω από 485 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ανυπομονώ να φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα υπουργούς Άμυνας των κρατών του ΝΑΤΟ, όπου θα συζητήσουμε για περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην Άμυνα», τόνισε ο Ρούτε απαντώντας σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει για τα τελευταία στοιχεία δαπανών.

Το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι δεν μπορεί να παράσχει περισσότερα στοιχεία προς το παρόν. Ωστόσο, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν περισσότερα κατά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, στην οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

