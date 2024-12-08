Λογαριασμός
Ερντογάν: Δύο ηγέτες έχουν μείνει σε όλο τον κόσμο, εγώ και ο Πούτιν

 «Αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει μόνο δύο από τους ηγέτες στον κόσμο. Είμαι μόνο εγώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν», είπε ο Ερντογάν σε συνάντηση με τους νέους 

Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνάντηση με νέους» απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε στην εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι έχουν μείνει μόνο δύο ηγέτες σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το βιβλίο της Άνγκελα Μέρκελ και τις διπλωματικές σχέσεις ο Ερντογάν είπε ότι:

«Πέρα από τις δηλώσεις, είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο μηχανισμός διαλόγου μαζί τους. Αυτό το ονομάζουμε διπλωματικές «επιθέσεις». Συνεχίζοντας αυτές τις διπλωματικές επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει μόνο δύο από τους ηγέτες στον κόσμο. Είμαι μόνο εγώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν».

