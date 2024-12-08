Ερντογάν: Δύο ηγέτες έχουν μείνει σε όλο τον κόσμο, εγώ και ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνάντηση με νέους» απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε στην εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι έχουν μείνει μόνο δύο ηγέτες σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το βιβλίο της Άνγκελα Μέρκελ και τις διπλωματικές σχέσεις ο Ερντογάν είπε ότι:

«Πέρα από τις δηλώσεις, είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο μηχανισμός διαλόγου μαζί τους. Αυτό το ονομάζουμε διπλωματικές «επιθέσεις». Συνεχίζοντας αυτές τις διπλωματικές επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει μόνο δύο από τους ηγέτες στον κόσμο. Είμαι μόνο εγώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν».

Erdogan:



“There are only two people left among the leaders in the world. Me and Putin.



I have completed 22 years in office. Putin is close to that. All the others have been eliminated and left.”



pic.twitter.com/vjBtT3GWKG — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.