Ιράν: Ο Άσαντ δεν ζήτησε ποτέ τη βοήθειά μας για να πολεμήσει τους αντάρτες

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ "δεν ζήτησε ποτέ" βοήθεια από το Ιράν, τον κύριο υποστηρικτή του μαζί με τη Ρωσία, για να αντιμετωπίσει την επίθεση των ανταρτών, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Η συριακή κυβέρνηση "δεν μας ζήτησε ποτέ να τη βοηθήσουμε" σε στρατιωτικό επίπεδο, τόνισε ο Αραγτσί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και διευκρίνισε ότι "εξεπλάγη" από την "ταχύτητα" της επίθεσης των ανταρτών και την "ανικανότητα" του συριακού στρατού να την απωθήσει.

