Στην «κόψη του ξυραφιού» ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει για το μέλλον του

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Καραμέρος την περασμένη εβδομάδα. Δυο θέσεις έμειναν κενές στην Ολομέλεια και ακολουθούν ακόμα τουλάχιστον 14. Είτε παραιτήσεις είτε ανεξαρτητοποιήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να «φυλλοροεί» πριν ακόμα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Διαλυτικά φαινόμενα έχουν χτυπήσει την Κουμουνδούρου και όλοι αναρωτιούνται τι ξημερώνει για το κόμμα που βρέθηκε στην εξουσία από το 2015 – 2019. Για τους επιλαχόντες η αποδοχή της έδρας αποτελεί δίλημμα.

Η «καχυποψία» έχει χτυπήσει «κόκκινο» με τον Παύλο Πολάκη, τον Τρύφωνα Αλεξιάδη και πιο πριν τον Νίκο Παππά να ζητούν την ανανεωμένη λίστα της Κεντρικής Επιτροπής και να αφήνουν υπόνοιες για την ηγεσία. Ποια θα είναι η κατάληξη της συνεδρίασης του Σαββάτου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Οι αρχηγικές τάσεις του Παύλου Πολάκη φαίνεται πως σε έναν βαθμό έχουν συσπειρώσει την πλευρά της πλειοψηφίας. Με ζητούμενο να μην αλλάξει η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατεβάσει ανιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές του κόμματος, από την πλευρά της πλειοψηφίας, ζήτησαν από τον Σωκράτη Φάμελλο μια πιο αποκρυσταλλωμένη τοποθέτηση σε σχέση με τον μέλλον του κόμματος. Αυτό και μόνο θα βοηθήσει να χαραχτεί ένας οδικός άξονας σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ να μην κατεβαίνει στις επόμενες εκλογές. Αυτό το ενδεχόμενο θα πολεμήσει ο Παύλος Πολάκης διεκδικώντας σε δυο ημέρες τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύγκρουση θα είναι σκληρή το Σάββατο και ενδεχομένως να είναι μια από τις τελευταίες του κόμματος. Τα δημοσκοπικά ποσοστά, που κινούνται κοντά στη μονάδα, κατά πολλούς είναι μια εικόνα μη αναστρέψιμη μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ένας αριθμός στελεχών πιστεύει πως υπάρχει ακόμα χώρος για την Κουμουνδούρου να κινηθεί. Σε κάθε περίπτωση η «μάχη» στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο θα είναι σκληρή.

Πηγή: skai.gr

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