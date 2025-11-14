Την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα θα προβληθεί από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το νέο επεισόδιο του Prime Time, με θέμα το οδοιπορικό της Έλλης Κασόλη μέσα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου αποδείχθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα του αναμενομένου, όπως είπε.

«Έχουμε ξαναπάει στην Ουκρανία όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, όμως τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είχαμε καταφέρει να φτάσουμε τόσο βαθιά και ήταν πολύ δυσκολότερα τα πράγματα από ό,τι τα περίμενα», ανέφερε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό που καταφέραμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι ένας τελείως διαφορετικός πόλεμος. Κάπως λίγο εδώ το έχουμε ξεχάσει, υπάρχει όμως, συμβαίνει και είναι πολύ πιο επικίνδυνο».

«Ήμασταν, για παράδειγμα, με το αυτοκίνητο και είχαμε τα παράθυρα ανοιχτά για να ακούσουμε αν πετούν drone. Κάναμε το γύρισμα και μας είπαν ξαφνικά ότι εκείνη τη στιγμή ήταν 5 drone από πάνω μας και πρέπει να κρυφτούμε. Μείναμε λοιπόν εκεί για 1-2 ώρες. Δεν τα βλέπουν όλα, ελπίζεις ότι αυτό που βλέπεις να είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Για να πας κάπου αλλού, χρειάζεται να κρυφτείς κάτω από τα δέντρα, να προχωρήσεις, μετά να ξανακρυφτείς. Δεν είναι εύκολη κατάσταση».

