Επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας

Ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιφέρεια Ταμπόφ δέχθηκε επίθεση, όπως ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναλάβει απ' ευθείας την ευθύνη εκ μέρους της ουκρανικής πλευράς για την επίθεση ούτε να διευκρινίσει τις συνέπειές της.

«Η επιχείρηση είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές εκρηκτικών υλών για το στρατό της Ρωσικής Ομοσπονδίας», έγραψε στο Telegram ο Άντριι Κοβαλένκο, ο επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης.

«Με την έναρξη του πολέμου σε πλήρη κλίμακα στην Ουκρανία, η παραγωγή του εργοστασίου αυξήθηκε σημαντικά», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια του πολέμου τους, η Ουκρανία και η Ρωσία επιτίθενται τακτικά σε εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης.

