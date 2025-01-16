Οι Φρουροί της Επανάστασης χαιρέτισαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ως «νίκη» για τους Παλαιστίνιους και «ήττα» για το Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Γάζα ισοδυναμεί με «τεράστια νίκη» για την παλαιστινιακή αντίσταση, αναφέρει ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία μεταδόθηκε σήμερα από το ημιαυτόνομο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το τέλος του πολέμου και η επιβολή κατάπαυσης του πυρός (...) συνιστούν μια ξεκάθαρη νίκη και μια μεγάλη νίκη για την Παλαιστίνη, καθώς και μια ακόμη μεγαλύτερη ήττα για το τερατώδες σιωνιστικό καθεστώς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η συμφωνία, που ανακοινώθηκε χθες από την Ουάσιγκτον και την Ντόχα, «εμπόδισε το σιωνιστικό καθεστώς να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο».

Ο ίδιος κάλεσε σε «δράση για να τιμωρηθεί το εγκληματικό καθεστώς και να επουλωθούν οι πληγές του παλαιστινιακού έθνους».

Έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο αδιεξόδου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα έχουν επιταχυνθεί καθώς πλησιάζει η παράδοση της εξουσίας στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα διαδεχθεί τον Τζο Μπάιντεν τη Δευτέρα.

Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν χθες το απόγευμα στην επισημοποίηση μιας συμφωνίας τριών φάσεων που προβλέπει εκεχειρία η οποία ξεκινά την Κυριακή, την απελευθέρωση 33 Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα χίλιους Παλαιστίνιους κρατούμενους και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας έχει επιδεινώσει τις εντάσεις μεταξύ του Ιράν, υποστηρικτή της Χαμάς, και του Ισραήλ, του ορκισμένου εχθρού του.

Αυτή η κλιμάκωση κορυφώθηκε το 2024 με δύο εντελώς άνευ προηγουμένου πυραυλικές επιθέσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία κατά του ισραηλινού εδάφους, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο. Το Ισραήλ απάντησε στη δεύτερη επίθεση με αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

