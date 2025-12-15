Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ έκρινε ένοχο τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και αφοσιωμένο υποστηρικτή της δημοκρατίας Τζίμι Λάι σε δίκη στην οποία αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της ανταρσίας και δυο περιπτώσεις υποτιθέμενης αθέμιτης σύμπραξής του με δυνάμεις στο εξωτερικό.

Το δικαστήριο των έκρινε ένοχο επειδή αποπειράθηκε να καταφέρει πλήγμα στην εθνική ασφάλεια της Κίνας, υπόθεση που επικρίθηκε από δυτικές χώρες και οργανισμούς υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, που δεν έχουν πάψει να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αμέσως.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία» ότι ο κ. Λάι «ουδέποτε απέκλινε από την πρόθεσή του να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε η δικαστής Έστερ Τόου.

«Παρωδία δικαιοσύνης»

Η ετυμηγορία στη δίκη σε βάρος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι που απαγγέλθηκε σε δικαστήριο στο Χονγκ Κονγκ δεν είναι παρά «παρωδία» δικαιοσύνης, στηλίτευσε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), λίγη ώρα αφού ο 78χρονος Βρετανός υπήκοος κρίθηκε ένοχος για τρία κακουργήματα δυνάμει της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.

«Αυτή η καταδίκη-παρωδία δικαιοσύνης είναι επονείδιστη πράξη διωγμού», σχολίασε η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της CPJ που είναι αρμόδιο για την Ασία, κρίνοντας πως η απόφαση «υπογραμμίζει την απόλυτη περιφρόνηση του Χονγκ Κονγκ για την ελευθερία του Τύπου, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύεται δυνάμει του μίνι-Συντάγματος της πόλης, του θεμελιώδους νόμου».

Σημειώνεται πως ο Λάι είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ακτιβιστής του Χονγκ Κονγκ. Έχει ιδρύσει την Giordano, γνωστή εταιρία ένδυσης στον ασιατικό χώρο, καθώς και την Next Digital (πρώην Next Media), μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης στο Χονγκ Κονγκ και την δημοφιλή εφημερίδα, Apple Daily.

Είναι ένας από τους λίγους επιχειρηματίες που υποστηρίζουν ένθερμα το στρατόπεδο υπέρ της δημοκρατίας του Χονγκ Κονγκ, και ιδίως στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Παράλληλα, είναι κατακριτής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν και είναι γνωστός ως πολιτική προσωπικότητα του Χονγκ Κονγκ, είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1996.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

