Eμπρηστική επίθεση σε πρώην συναγωγή στο Λονδίνο ερευνά η Αστυνομία

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Βρετανίας ερευνά μια εμπρηστική επίθεση που είχε στόχο πρώην συναγωγή στο ανατολικό Λονδίνο νωρίς σήμερα το πρωί έπειτα από μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους τις τελευταίες εβδομάδες.

Το περιστατικό ήταν στο επίκεντρο μιας συνάντησης που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η τελευταία πυρκαγιά προκάλεσε μικρές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Σημειώθηκε στην περιοχή Tower Hamlets στο ανατολικό Λονδίνο.

«Το κτίριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως συναγωγή για αρκετά χρόνια, αλλά αυτό δεν αποτελεί μεγάλη παρηγοριά για την εβραϊκή κοινότητα», δήλωσε η Μπρίτανι Κλαρκ, η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Το περιστατικό έρχεται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής έπειτα από μια σειρά επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Στις 29 Απριλίου, δύο Εβραίοι άνδρες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Εις βάρος του ύποπτου, δράστη, ενός 45χρονου Βρετανού γεννημένου στη Σομαλία, απαγγέλθηκε κατηγορία.

Μια σειρά από εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμών έχουν στοχοθετήσει συναγωγές και άλλους χώρους που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα από τα τέλη Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε σήμερα συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ με εκπροσώπους από ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα για να αντιμετωπιστεί η «κρίση» που προκαλεί η άνοδος του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

