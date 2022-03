Η Σούμι και η Λεμπεντίν, στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνεχίζουν να υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Σιβίτσκι, επικεφαλής των αρχών στην περιφέρεια Σούμι, μέσω Telegram.

Ρωσικά αεροσκάφη κατέστρεψαν αποθήκη με τρόφιμα και υλικά κατασκευών, καθώς κι έναν χώρο στάθμευσης χθες Σάββατο, ενώ εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρισμό και εγγυάται τη θέρμανση κατοικιών καταστράφηκε προχθές Παρασκευή, ανέφερε.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κυριεύσουν το Κίεβο, τo Χάρκοβο και άλλες περιοχές-κλειδιά στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχει πλέον θέρμανση στην Οχτίρκα, ανάμεσα στη Σούμι και στη Λεμπεντίν, ενώ σε μέρος της περιοχής έχουν επίσης διακοπεί η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Χωρίς θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτροδότηση έχουν μείνει και οι κάτοικοι της Μαριούπολης.

«Τι μπορώ να πω, η ίδια η Οχτίρκα έχει εν μέρει χαθεί», έγραψε ο κ. Σιβίτσκι. Οι αρχές λένε ότι εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εκεί την Τρίτη.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να κυριεύσουν φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγικής σημασίας νότια της πρωτεύουσας, του Κιέβου προειδοποίησε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Το γενικό επιτελείο διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατευμάτων βρίσκεται πλέον το φράγμα Κάνιβ, που απέχει κάπου 150 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, στον ποταμό Ντνίπρο.

Στο Κίεβο οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και οι εκρήξεις στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας είναι συνεχείς.

Εκρήξεις ακουστηκαν και στην πολη Μπρόβαρι, μερικά χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, μια τεράστια ρωσική τεθωρακισμένη πομπή παραμένει ακινητοποιημένη στα περίχωρα.

Νωρίτερα μάλιστα, έγινε γνωστό ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ψυχιατρικό νοσοκομείο με 670 τροφίμους στην πόλη Μποροντιάνκα, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κιέβου.

«Δεν ξέρουμε πώς να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς να τους βοηθήσουμε» δήλωσε ο ίδιος.

Συνεχίζεται το Ρωσικό σφυροκόπημα στην Μαριούπολη

Από τις έξι το απόγευμα η Μαριούπολη βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των επιθέσεων από τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο ρωσικός στρατός ξανάρχισε την «επίθεση» αφότου αναβλήθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από τις δύο πολιορκημένες πόλεις στη νοτιοανατολική Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Μαριούπολη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ίγκορ Κονατσένκοφ.

«Λόγω της επιφυλακτικότητας της ουκρανικής πλευράς να ασκήσει επιρροή στους εθνικιστές ή να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, οι επιχειρήσεις ξανάρχισαν από τις 18.00, ώρα Μόσχας» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

