Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Ουάσινγκτον

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προτού απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν Πιερ με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Με την ευκαιρία του πρώτου ταξιδιού του κ. Ζελένσκι στο εξωτερικό από το ξέσπασμα του πολέμου, η κ. Ζαν Πιερ έκανε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αναγγείλει τη χορήγηση νέας, «σημαντικής» βοήθειας στον ουκρανικό στρατό, που θα συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, τουλάχιστον μια συστοιχία του προηγμένου αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, «για όσο χρειαστεί», τόνισε η κυρία Ζαν Πιερ.

Ο κ. Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει και σειρά διμερών συναντήσεων.

«Στο δρόμο μου προς τις ΗΠΑ για να ενισχύσω την ανθεκτικότητα και τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.