Τηλεφωνική επικοινωνία της Τζόρτζια Μελόνι με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Κόσμος 15:47, 09.10.2023

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι επανέλαβε την βούληση της Ιταλίας να συνεχίσει να συμβάλλει στην σταθερότητα και στην ασφάλεια του Λιβάνου, σε αυτή την κρίσιμη φάση.