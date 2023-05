Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Ερντογάν: Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη πριν από λίγο τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίοπ Ερντογάν για τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, «στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθήσουν τις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ σε κάθε τομέα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη την Κυριακή το βράδυ τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις», ανέφερε ο Μπάιντεν σε tweet.

Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι προσκάλεσε στο Βερολίνο τον Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία τον συνεχάρη για την επανεκλογή του.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.