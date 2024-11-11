Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν όπλο εντός του λεβητοστασίου του υπόγειου χώρου του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη, στον τοίχο του λεβητοστάσιου ένα πιστόλι με άδειο γεμιστήρα και 15 φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm, τα οποία ήταν περιτυλιγμένα με μονωτική ταινία.
Στο σημείο κλήθηκε αρμόδιο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη φωτογράφιση του χώρου και των ανευρεθέντων πειστηρίων ενώ τα ευρύματα κατασχέθηκαν.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
- «Σάρωσε» η Ελλάδα στα αμερικανικά… Όσκαρ του Τουρισμού - Καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο
- Νέο βίντεο μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου με IX στη Νίκαια: Η στιγμή που βγαίνει ο οδηγός τραυματισμένος
- Το έριξαν στο… τένις: Πέταξαν μπαλάκια με κάνναβη και κοκαΐνη στις φυλακές του Κορυδαλλού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.