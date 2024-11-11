Λογαριασμός
Βρέθηκε πιστόλι σε κρύπτη στο λεβητοστάσιο των φυλακών Κορυδαλλού - Βίντεο, φωτογραφίες

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

οπλο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν όπλο εντός του λεβητοστασίου του υπόγειου χώρου του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη, στον τοίχο του λεβητοστάσιου ένα πιστόλι με άδειο γεμιστήρα και 15 φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm, τα οποία ήταν περιτυλιγμένα με μονωτική ταινία.

Στο σημείο κλήθηκε αρμόδιο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη φωτογράφιση του χώρου και των ανευρεθέντων πειστηρίων ενώ τα ευρύματα κατασχέθηκαν. 

οπλο

οπλο

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

