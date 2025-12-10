Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισοδιακή «προσγείωση» αεροσκάφους σε ...αυτοκίνητο στη Φλόριντα - Σώοι οι επιβαίνοντες

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό

Φλόριντα

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα, κινούμενο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο «συγκρούστηκε», όχι με κάποιο επίγειο όχημα, όπως θα μπορούσε να είναι πιθανό, αλλά με ένα ...ιπτάμενο, σε μια σύγκρουση που φαινόταν να μοιάζει «αναπόφευκτη»!

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν σε μια πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Φλώριντα

Φλόριντα, συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο

 Δείτε περισσότερα βίντεο από το απίστευτο περιστατικό:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος αυτοκινητόδρομος Φλόριντα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark