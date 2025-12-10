Επεισοδιακή «προσγείωση» αεροσκάφους σε ...αυτοκίνητο στη Φλόριντα - Σώοι οι επιβαίνοντες

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα, κινούμενο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο «συγκρούστηκε», όχι με κάποιο επίγειο όχημα, όπως θα μπορούσε να είναι πιθανό, αλλά με ένα ...ιπτάμενο, σε μια σύγκρουση που φαινόταν να μοιάζει «αναπόφευκτη»!

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν σε μια πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

UPDATE: A driver sustained minor injuries when a plane crashed onto their car while landing on Interstate 95 in Brevard County, Florida, the Florida Highway Patrol reported.



pic.twitter.com/pyvEkMqx7o — Breaking911 (@Breaking911) December 9, 2025

Δείτε περισσότερα βίντεο από το απίστευτο περιστατικό:

Small plane crash lands on to Florida’s I-95, pilot and passenger walk away, one motorist injured. pic.twitter.com/ShfF2DUYc8 — Mike Sington (@MikeSington) December 9, 2025

Live police and emergency Cruz work to remove a plane that made an emergency landing on I-95 in Brevard County Florida.



No word yet on how many injured the plane can carry six people it’s a Beach 95 -C55 Baron (#N95KC) collided with a car on the freeway… pic.twitter.com/aDo9WN7hjy — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) December 9, 2025

Πηγή: skai.gr

