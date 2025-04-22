Έπαινοι Τούρκων αναλυτών για τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο προσφυγικό

Με θετικά λόγια για τις ενέργειες της Ελλάδας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μιλούν αναλυτές στη γειτονική Τουρκία.
«Εδώ είναι η Σύμη, θα δείτε αστυνομικούς να έχουν συλλάβει παράνομους μετανάστες, τους έχουν με χειροπέδες και τους οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα. Είναι αυτό που κάνει το κράτος», αναφέρει ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sozcu, Γιλμάζ Οζντίλ.
«Οι Έλληνες ελέγχουν, ενώ έχουμε βίζα, ψάχνουν, ρωτούν. Καθώς η Ελλάδα δεν είναι ''μπάτε σκύλοι και αλέστε'', είναι κράτος και διοικείται σαν κράτος. Θέλει να ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τη χώρα», σημειώνει ο Οζντίλ.
Συνεχίζοντας, ο αρθρογράφος της Sozcu τονίζει: «Αυτή η φωτογραφία εδώ είναι από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η Ελλάδα χτίζει αυτό το τείχος στα σύνορα της με την Τουρκία. Εδώ σχεδιάζουν να φέρουν Παλαιστίνιους στην Τουρκία, ενώ δες η Ελλάδα, χτίζει αυτό το τείχος στα σύνορα με την Τουρκία. Για να μην περνούν παράνομοι πρόσφυγες και μετανάστες. Ένα κράτος έτσι διοικείται! Πρέπει να κοιτάμε την Ελλάδα και να παραδειγματιστούμε!».
