Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Ισραήλ

Βίντεο από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός αναρτήθηκε στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα ακόμα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη Διαδρομή 4 ανάμεσα στις πόλεις Ασντόντ και Γιαβνέ και στο νότιο Ισραήλ.

המחבל נצמד לניידת בצד הכביש ופותח באש | תיעוד ממצלמת הרכב - הפיגוע הקשה במחלף יבנה@OrRavid pic.twitter.com/Grgf6q5pmj — החדשות - N12 (@N12News) October 15, 2024

Πηγή: skai.gr

