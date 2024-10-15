Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Ισραήλ

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα ακόμα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς ανάμεσα στις πόλεις Ασντόντ και Γιαβνέ 

τρομοκρατική επίθεση

Βίντεο από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός αναρτήθηκε στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα ακόμα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη Διαδρομή 4 ανάμεσα στις πόλεις Ασντόντ και Γιαβνέ και στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ τρομοκρατική επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark