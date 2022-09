Ερντογάν: Η στιγμή που κάνει κεφαλιά με μπάλα που του δώρισε ο πρόεδρος της FIFA - Δείτε βίντεο

Μάγος της... μπάλας θέλησε να δείξει ότι είναι ο Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο στη Νέα Υόρκη. Ο Τούρκος πρόεδρος πήρε για δώρο από τον επικεφαλής της FIFA την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Στη μπάλα ήταν γραμμένο το όνομα του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πήρε τη μπάλα και έκανε μία… κεφαλιά, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επισκεφτεί το Κατάρ για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια δεξίωσης στο Κέντρο Turkevi στο Μανχάταν μετά την ομιλία του Τούρκου ηγέτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

President Recep Tayyip Erdoğan, a former professional footballer, practices his header after being presented with Qatar 2022 World Cup official ball "Al Rihla" by FIFA President Gianni Infantino