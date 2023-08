Στο νοσοκομείο ο Ελτον Τζον – Επεσε μέσα στο σπίτι του 

Στο νοσοκομείο πέρασε τη νύχτα της Κυριακής ο σερ Ελτον Τζον, μετά από πτώση που είχε μέσα στην έπαυλή του, στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο 76χρονος θρύλος της μουσικής μεταφέρθηκε επσευσμένα στο ορθοπεδικό τμήμα του νοσοκομείου Princess Grace στο Μονακό, όπου νοσηλεύτηκε για ελαφρά τραύματα.

Εκπρόσωπος του διάσημου καλλιτέχνη επιβεβαίωσε στη MailOnline ότι ο σταρ πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, επέστρεψε σπίτι του και είναι καλά στην υγεία του.

