Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πραγγί Έβρου χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.
Η προηγούμενη είδηση
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το Πραγγί Έβρου, πάνω στη συνοριακή γραμμή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι δύσκολη λόγω ναρκοπεδίου. Η φωτιά καίει σε γεωργικές εκτάσεις ανατολικά από το Πραγγί, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου και 1 ελικόπτερο.
Πηγή: skai.gr
