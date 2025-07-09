Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πραγγί Έβρου χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.

Η προηγούμενη είδηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το Πραγγί Έβρου, πάνω στη συνοριακή γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι δύσκολη λόγω ναρκοπεδίου. Η φωτιά καίει σε γεωργικές εκτάσεις ανατολικά από το Πραγγί, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.