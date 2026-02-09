Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετανάστες που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία με το νέο σχέδιο "ένας μέσα-ένας έξω" δεν έλαβαν επαρκή πρόσβαση σε διερμηνείς, νομικές συμβουλές ή ενημέρωση για τη μελλοντική τους τύχη.

Μετανάστες που απελάθηκαν από τη Βρετανία στη Γαλλία στο πλαίσιο του νέου σχεδίου "ένας μέσα-ένας έξω" δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε διερμηνείς, νομικές συμβουλές ή ενημέρωση για το τι θα ακολουθούσε, σύμφωνα με έκθεση επιθεωρητών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το σώμα επιθεωρητών των φυλακών του Ηνωμένου Βασιλείου, είκοσι άτομα που απομακρύνθηκαν από πτήση τον Νοέμβριο διέθεταν μόνο έναν διερμηνέα, ο οποίος μιλούσε αραβικά και γαλλικά. Ωστόσο, σχεδόν κανένας από τους μετανάστες δεν γνώριζε αυτές τις γλώσσες, όπως επισημαίνεται στην πρώτη έκθεση για το συγκεκριμένο σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο.

Οι μετανάστες γνώριζαν ότι απελαύνονταν στη Γαλλία, αλλά δεν είχαν σαφή εικόνα για το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, "το οποίο αύξανε την αγωνία σε κάποιους", σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Παράλληλα, τους δόθηκαν τηλεφωνικοί αριθμοί από νομικές εταιρείες, όμως πολλοί ανέφεραν ότι οι δικηγόροι δεν ήθελαν να αναλάβουν τις υποθέσεις τους, σύμφωνα πάντα με την έκθεση.

Με βάση τη συμφωνία, κάθε άτομο που φθάνει στη Βρετανία με πλοιάριο μπορεί να συλληφθεί και να επιστραφεί στη Γαλλία, ενώ ο ίδιος αριθμός μεταναστών στη συνέχεια επιτρέπεται να ταξιδέψει νόμιμα από τη Γαλλία στη Βρετανία μέσω νέας διαδρομής.

Ο στόχος του σχεδίου είναι να αποθαρρυνθούν οι μετανάστες από το να επιχειρήσουν το επικίνδυνο και παράνομο πέρασμα από τη Γαλλία, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι συμμορίες διακίνησης ανθρώπων.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 305 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 367 εισήλθαν σε αυτό στο πλαίσιο του σχεδίου.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν το σχέδιο αυθαίρετο, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ευημερία των μεταναστών και δεν τηρεί τη νόμιμη διαδικασία.

Ομάδα ειδικών, ανάμεσά τους και επτά Ειδικοί Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, είχε απευθύνει έκκληση για τον τερματισμό του προγράμματος τον περασμένο χρόνο, σε επιστολή προς τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα "μπορεί να καταλήξει σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", ενώ εκφράζονται ανησυχίες για έλλειψη καταγραφής ενδείξεων διακίνησης ανθρώπων.

Τα υπουργεία Εσωτερικών Βρετανίας και Γαλλίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για σχόλια.

Πηγή: skai.gr

