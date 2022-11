Τρομοκρατική ενέργεια η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 53 τραυματίες

Πανικός στον κόσμο που έτρεχε να απομακρυνθεί - Αποκλεισμένη η περιοχή - Έχει απαγορευτεί η μετάδοση εικόνας από το σημείο - Βίντεο από το χάος που επικράτησε - Δεν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στους τραυματίες, δήλωσε η Ελληνίδα πρόξενος

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης η εισαγγελία της πόλης, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε επίσης ότι έχει απαγορευτεί στα τηλεοπτικά συνεργεία η εκπομπή εικόνας από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι 6, ενώ υπάρχουν πολλοί ακόμα 53 τραυματίες.

Σύμφωνα με την Ελληνίδα πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη, Γεωργία Σουλτανοπούλου δεν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στους τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες έδειχναν κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

Εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, στο σημείο έχουν σπεύσει και τεθωρακισμένα με πολυβόλα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στη λεωφόρο Istiklal, στην περιοχή Μπεγιογλού. Η έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό εμπορικό δρόμο, ενώ ήταν γεμάτος από κόσμο.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα, ενώ γίνεται προσπάθεια για την άμεση απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κοντινά σημεία.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, αλλά η Κωνσταντινούπολη και άλλες τουρκικές πόλεις έχουν γίνει στόχος στο παρελθόν από Κούρδους αυτονομιστές, ισλαμιστές μαχητές και άλλες οργανώσεις.

«Όταν άκουσα την έκρηξη, πάγωσα από τον φόβο, οι άνθρωποι πάγωσαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Μετά οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς», είπε ο Μεχμέτ Ακούς, 45 ετών, εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στην Ιστικλάλ.

«Με πήραν τηλέφωνο οι συγγενείς μου, ξέρουν ότι δουλεύω στην Ιστικλάλ. Τους καθησύχασα», είπε στο Reuters.

Ένα ελικόπτερο πέταγε πάνω από το σημείο της έκρηξης και πολλά ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στην κοντινή πλατεία Ταξίμ.

Το αστυνομικό τμήμα Κασιμπάσα ανέφερε ότι όλες οι αστυνομικές δυνάμεις του τμήματος έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη.

Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος τόνισε ότι μονάδες αίματος μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη μεγάλη έκρηξη βόμβας στην Κωνσταντινούπολη εδώ και αρκετά χρόνια.

Μια διπλή βομβιστική επίθεση έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου της Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο του 2016 σκότωσε 38 άτομα και τραυμάτισε 155 σε μια επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ένα παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

