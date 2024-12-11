Η εμπορία ανθρώπων αυξήθηκε απότομα λόγω των συγκρούσεων, των κλιματικών καταστροφών και των παγκόσμιων κρίσεων, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη.

Το 2022, ο τελευταίος χρόνος για τον οποίο τα στοιχεία είναι ευρέως διαθέσιμα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων θυμάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε 25% πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία το 2019, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Η σημαντική πτώση του 2020 είχε σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί έως την επόμενη χρονιά.

«Οι εγκληματίες διακινούν παρανόμως ολοένα και περισσότερους ανθρώπους για εξαναγκαστική εργασία, αναγκάζοντάς τους μεταξύ άλλων να διαπράττουν εξεζητημένες διαδικτυακές απάτες και κυβερνοαπάτες, ενώ γυναίκες και παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και έμφυλης βίας», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι ο βασικός υπεύθυνος είναι το οργανωμένο έγκλημα.

Τα δραματικά στοιχεία

Τα παιδιά αντιστοιχούσαν στο 38% των εντοπισμένων θυμάτων, συγκριτικά με το 35% για τα στοιχεία του 2020, που αποτέλεσαν τη βάση της προηγούμενης έκθεσης.

Η τελευταία έκθεση έδειξε ότι οι ενήλικες γυναίκες παραμένουν η μεγαλύτερη ομάδα θυμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 39% των περιστατικών, ενώ ακολουθούν οι άνδρες με ποσοστό 23%, τα κορίτσια με 22% και τα αγόρια με 16%.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων το 2022 ήταν 69.627.

Ο συνηθέστερος λόγος για την παράνομη διακίνηση γυναικών και κοριτσιών ήταν μακράν η σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ποσοστό 60% ή και παραπάνω, και ακολουθεί η εξαναγκαστική εργασία. Για τους άνδρες, ήταν η εξαναγκαστική εργασία και για τα αγόρια ήταν η εξαναγκαστική εργασία και «άλλοι σκοποί» περίπου σε ίσα ποσοστά.

Οι άλλοι σκοποί περιλαμβάνουν εξαναγκασμό σε εγκληματικότητα και επαιτεία. Η έκθεση ανέφερε ότι ο αυξανόμενος αριθμός αγοριών που ταυτοποιήθηκαν ως θύματα εμπορίας μπορεί να συνδέεται με τους αυξανόμενους αριθμούς ασυνόδευτων ανηλίκων που φθάνουν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η περιοχή προέλευσης στην οποία αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων είναι η υποσαχάρια Αφρική με 26%, αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές διακίνησης.

Ενώ ο βελτιωμένος εντοπισμός των θυμάτων θα μπορούσε να εξηγεί τους αυξανόμενους αριθμούς, η έκθεση ανέφερε ότι μάλλον πρόκειται για έναν συνδυασμό αυτού του παράγοντα και της γενικότερης αύξησης της παράνομης διακίνησης.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα περιστατικά που εντοπίστηκαν ήταν στην υποσαχάρια Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή της «δυτικής και νότιας Ευρώπης», σύμφωνα με την έκθεση, με τις μεταναστευτικές εισροές να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τις δύο τελευταίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

