Ρωσία: Εκρηξη από άγνωστη αιτία δημιούργησε κρατήρα - Δύο παιδιά τραυματίστηκαν (Δείτε βίντεο και φωτογραφίες)

Εκρηξη στο κέντρο της ρωσικής πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα, σε απόσταση 220 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, αποκάλυψε ότι η έκρηξη οφείλεται σε drone.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών δήλωσε ότι τα παιδιά φέρουν τραύματα από θραύσματα και δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη και διεξάγονται έρευνες.

Photos of the crater and destruction in the #Tula region, #Russia, after the explosion 💥 The city of #Kireyevsk.



According to locals, the explosion was heard 30 km from the city. Everything is now scattered 15 meters from the funnel itself, the depth of the funnel is 5 meters. pic.twitter.com/FBiaz1GVrY