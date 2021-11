Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες, στην προσπάθεια τους να ανασύρουν από τις στοές δεκάδες αγνοούμενους.

Έντεκα ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους αρχικά, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη από την σκόνη του άνθρακα σε φρεάτιο εξαερισμού στο ορυχείο Λιστβιάζναγια στη χιονισμένη περιοχή του Κεμέροβο, γεμίζοντας το ορυχείο με καπνό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η επιχείρηση διάσωσης στο ανθρακωρυχείο Λιστβιάζναγια της Σιβηρίας σταμάτησε λόγω επιδείνωσης της γεωδυναμικής κατάστασης καθώς αυξάνονται οι συγκεντρώσεις μεθανίου, και θα συνεχισθεί το πρωί, ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ο αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Τσουπριάν, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται από τα συντρίμμια και τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στις στοές του ορυχείου.

Ο Τσουπριάν επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 35 ανθρακωρύχοι

Οι τραυματίες έφθασαν τους 51 εκ των οποίων οι 38 διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία τη περιοχής. Τέσσερις ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή του Κεμέροβο, που βρίσκεται περίπου 3.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σημειώνονται εδώ και χρόνια θανατηφόρα ατυχήματα στα ανθρακωρυχίεα.

Το ορυχείο Λιστβιάζναγια είναι μέρος της SDS-Holding, που ανήκει στην ιδιωτική Siberian Business Union. Ο ιδιοκτήτης δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για το δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία

Συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους στο δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Οι σκέψεις μας είναι σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο ορυχείο, στους τραυματίες και στους διασώστες, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και επισημαίνει ότι σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Όπως μετέδωσε με τηλεγράφημά του νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 46 αγνοούνται έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην πόλη Γκραμοτέινο, στην περιφέρεια του Κεμέροβο στην Σιβηρία, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν επιχείρηση για τη διάσωση των αγνοουμένων λόγω κινδύνου έκρηξης στο ορυχείο.

We offer our deepest condolences to the families who lost loved ones in the coal mining accident in #Siberia. Our thoughts go out to those still underground,the injured &the rescuers. At this difficult time, Greece extends its solidarity to the people & govt of Russia @mfa_russia