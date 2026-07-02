Δεν είναι όλοι χαρούμενοι για τον «γάμο» της Taylor Swift στο Madison Square Garden (στο κλειστό γήπεδο των πρωταθλητών του ΝΒΑ, New York Knicks), καθώς οι κάτοικοι του Rhode Island θα μείνουν… «στο ράφι»

Ενώ είχαν αρχικά κυκλοφορήσει φήμες ότι η Taylor Swift και ο Travis Kelce θα παντρεύονταν στο στο Ρόουντ Άιλαντ, η αλλαγή τοποθεσίας προκάλεσε απογοήτευση σε ορισμένους κατοίκους.

Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο ότι η Swift και ο αρραβωνιαστικός της θα αντάλλασσαν όρκους στις 13 Ιουνίου στο πολυτελές ξενοδοχείο Ocean House στο αριστοκρατικό Watch Hill του Rhode Island, όπου η τραγουδίστρια του "Shake It Off" έχει μία γνωστή κατοικία.

Μάλιστα, η ποπ σταρ φέρεται να είχε δώσει σημαντική αποζημίωση σε μια άλλη νύφη που είχε ήδη κλείσει τον χώρο για τον γάμο της. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι άλλαξε τελικά τοποθεσία ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί περισσότερος κόσμος και πλέον πρόκειται να παντρευτεί στο πολύ λιγότερο «ιδιωτικό» Madison Square Garden.

Θα περίμενε κανείς ότι οι κάτοικοι του Watch Hill θα ένιωθαν ανακούφιση που αποφεύγεται ο αναμενόμενος δημοσιογραφικός «χαμός» και τα προβλήματα που θα έφερνε ένας τέτοιος γάμος σε μια τόσο μικρή κοινότητα. Όμως, τελικά αρκετοί εμφανίστηκαν απογοητευμένοι που η τελετή δεν θα γίνει «στη γειτονιά τους». Μάλιστα, περισσότεροι από ένας μόνιμοι κάτοικοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι περίμεναν να γίνει εκεί ο γάμος.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η εκδήλωση θα έδινε και σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία.

«Η Taylor έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να γίνει αγαπητή εδώ και να μην είναι ενοχλητική», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας παλιός κάτοικος του Watch Hill.

Ένας άλλος ανέφερε: «Η Taylor είναι πολύ καλή γειτόνισσα και πολύ καλή μέλος της κοινότητας. Αυτή και η οικογένειά της ψωνίζουν τοπικά και προσπαθούν να μην δημιουργούν προβλήματα, έχει το δικό της σπίτι με δική της ασφάλεια. Πραγματικά, δεν αποτελεί ενόχληση για κανέναν».

«Από οικονομική άποψη, ακόμη και η διπλανή πόλη Westerly θα έπαιρνε ένα μικρό οικονομικό “boost”», είπε άλλη πηγή.

Όσο για τον υποτιθέμενο προηγούμενο χώρο γάμου, «το τοπικό ξενοδοχείο Ocean House θα έβγαζε τεράστια κέρδη από τον γάμο», σημείωσε μια πηγή. «Ένα απλό δωμάτιο με φόρους φτάνει σχεδόν τα 2.000 δολάρια τη βραδιά. Και αυτά είναι τα απλά δωμάτια. Τα μπουκάλια νερού κοστίζουν 18 δολάρια».

Το Page Six ανέφερε ότι ο γάμος της Swift θα διαρκούσε 10 ώρες και θα περιλάμβανε 1.000 καλεσμένους. Την ημέρα του γάμου, οι πόρτες για τους καλεσμένους θα άνοιγαν στις 3:30 μ.μ., με κοκτέιλ στις 4 μ.μ. στον έκτο όροφο του MSG. Η τελετή θα ξεκινούσε στις 5:30 μ.μ. στο επίπεδο της αρένας. Την προηγούμενη νύχτα θα γινόταν ένα πιο ιδιωτικό rehearsal dinner (δείπνο-πρόβα) για μόλις 100 άτομα στο Infosys Theater του γηπέδου.

Κάποιοι στο Watch Hill αναρωτήθηκαν πώς θα μπορούσε η μικρή τους πόλη (την οποία ένας κάτοικος περιέγραψε ως «πόλη δύο οικοδομικών τετραγώνων») να αντέξει μια τέτοια εισροή κόσμου.

«Οι πραγματικοί ντόπιοι απλώς ανησυχούσαν για το πώς θα ζήσουν την καθημερινότητά τους… νόμιζαν ότι όλη η περιοχή θα αποκλειόταν, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, και ότι δεν θα μπορούσαν να μπουν ή να βγουν εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτοί οι προβληματισμοί δεν υπάρχουν πλέον...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.