Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι σήμερα με καύσωνα, που αναμένεται να επιμείνει για πολλές ημέρες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη και θα μπορούσε να επηρεάσει και το Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250α γενέθλια των ΗΠΑ.

Αυτό το «κύμα επικίνδυνης ζέστης ρεκόρ θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ έως την Παρασκευή, κατόπιν θα επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Επετείου της Ανεξαρτησίας», προειδοποιούν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

«Πολλά ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να καταρριφθούν», επισήμαναν, προσθέτοντας πως αυτή η ζέστη θα επιδεινωθεί από την υγρασία.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται να φθάσει μέσα στην ημέρα τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα προάστιά της, η μέγιστη θερμοκρασία θα μπορούσε να φθάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που καταιγίδες αναμένονται για αύριο Παρασκευή.

Αυτό «θα μπορούσε να είναι το πιο ακραίο κύμα ζέστης που αυτή η πόλη γνωρίζει για περισσότερα από 10 χρόνια», προειδοποίησε χθες ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Μανχάταν, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε επίπεδα άνω των 33 βαθμών Κελσίου το πρωί, η Κανίσα Κουμάρ, μια 22χρονη φοιτήτρια, βιαζόταν να πάει βόλτα τον σκύλο της προτού η ζέστη γίνει αβάστακτη.

«Είναι κουρασμένος, θέλει να επιστρέψει στο σπίτι (…) και εγώ επίσης, ζεσταίνομαι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Υπό ακραία πίεση» το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Αν και η πλειονότητα των κτιρίων στις ΗΠΑ είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού, οι καύσωνες προκαλούν περισσότερους νεκρούς σε σύγκριση με τους κυκλώνες και τις πλημμύρες.

Αυτό το επεισόδιο καύσωνα ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές λόγω της διάρκειάς του και της έντασής του, που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την υγεία των πιο ευάλωτων ανθρώπων ή ακόμα και των τουριστών που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτήν την αποπνικτική ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, την ώρα που οι θερμοκρασίες της νύχτας θα μπορούσαν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.

Όμως, θα μπορούσε να πλήξει και τις υποδομές. Επιπτώσεις «στις δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης είναι πιθανές», επισημαίνει η μετεωρολογική υπηρεσία στη Νέα Υόρκη.

Χθες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Σικάγο, μιας μεγάλης πόλης στο βόρειο τμήμα της χώρας, βρέθηκε υπό «ακραία πίεση», σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ComEd, ο οποίος προέτρεψε τους πελάτες του να «μειώσουν αμέσως την κατανάλωσή ενέργειας».

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων, αφού ζήτησε από τους κατοίκους να αποσυνδέσουν προληπτικά τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν και να ρυθμίσουν το κλιματιστικό τους στους 25,5°C και όχι σε χαμηλότερη θερμοκρασία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικτύου.

Αυτός ο καύσωνας εκτυλίσσεται την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν με μεγαλειώδη τρόπο το Σάββατο την επέτειο 250 ετών από την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας, με πολυάριθμες εκδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, αγώνες του Μουντιάλ, που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στις ΗΠΑ, όπως και στον Καναδά και στο Μεξικό, έχουν επίσης προγραμματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.