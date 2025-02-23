Ο Μαρκ Ρούτε ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νικητή των γερμανικών εκλογών, Φρίντριχ Μερτς

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νικητή των γερμανικών εκλογών, Φρίντριχ Μερτς, στο εγγύς μέλλον σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την «κοινή μας ασφάλεια».

«Συγχαρητήρια στον Φρίντριχ Μερτς για τη σημερινή εκλογική του νίκη στη Γερμανία. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την κοινή μας άμυνα. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα και η ηγεσία σας θα είναι κρίσιμη σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «X» ο Μαρκ Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.