Ο Μακρόν δηλώνει ότι "έχει δεσμευτεί " ώστε "η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη" από τις διαπραγματεύσεις

Εν πτήσει προς την Ουάσινγκτον, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι "έχει δεσμευτεί" ώστε "η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη" από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

"Μετά τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τους Ευρωπαίους συναδέλφους και συμμάχους, δεσμευόμαστε για να επανέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία με δίκαιο, σταθερό και βιώσιμο τρόπο και η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη επ΄ευκαιρία όλων των επικείμενων διαπραγματεύσεων", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν είχε συνομιλήσει τις τελευταίες ώρες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

