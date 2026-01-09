«Σκιές» διαφθοράς στην Κύπρο

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο βίντεο που γυρίστηκε με «κρυμμένη κάμερα» και αφήνει υπαινιγμούς για διαφθορά και διαπλοκή πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Πολιτικός σεισμός σοβεί στην Κύπρο λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την δημοσιοποίηση βίντεο που εμφανίζει συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να συμμετέχουν σε μηχανισμό διαφθοράς για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας. Πρόκειται για βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε αγνώστου ταυτότητας λογαριασμό στο Χ και καταγράφει συνομιλίες στενών συνεργατών του Προέδρου με υποτιθέμενους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο βίντεο εμφανίζονται ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος έχει συγγενική σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης να συνομιλούν με φερόμενους επενδυτές και να παρουσιάζουν τρόπους χρηματοδότης της εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη με μετρητά ή με εισφορές σε ταμείο που χειρίζεται η σύζυγός του, αλλά και να συζητούν για τρόπους παράκαμψης κυρώσεων σε έναν συγκεκριμένο Ρώσο ολιγάρχη. Η χρονική συγκυρία κατά την οποία έγιναν οι συνομιλίες και καταγράφηκαν με κρυφή κάμερα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει.Υβριδικός πόλεμος λέει η κυβέρνησηΣτην πρώτη αντίδρασή της, η κυπριακή κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της ανέδειξε ως ύποπτη την χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησης του βίντεο, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να κάνει λόγο για προσπάθεια που έχει «απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα». Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της δημοσιοποίησης ανάλογου βίντεο το 2020 από το Al Jazeera για την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, που η τότε κυβέρνηση έδειχνε την Τουρκία ως ενορχηστρωτή μιας προσπάθειας αποδόμησης της Κύπρου, έτσι και η παρούσα κυβέρνηση μιλά για «υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας».Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωσταντίνο Λετυμπιώτη οι «αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους» έχουν συλλέξει στοιχεία και ήδη εξετάζουν την υπόθεση. Για το περιεχόμενο του βίντεο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αρκέστηκε να αναφέρει ότι είναι κακόβουλο και προϊόν μοντάζ και ότι «μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, επιχειρεί να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας». Ως προϊόν κακόβουλης συρραφής καταγγέλλουν το περιεχόμενο του βίντεο και τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα.Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματαΤόσο το περιεχόμενο του βίντεο, όσο και η αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσαν τεράστιες διαμαρτυρία σε όλο το πολιτικό φάσμα της Κύπρου. Τα κόμματα στο σύνολο τους, δια των αρχηγών τους, ζητούν επιτακτικά απαντήσεις και κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα στους θεσμούς.Ενδεικτικά ο ΔΗΣΥ κάνει λόγο για «σοβαρές υπόνοιες διαπλοκής και παράνομης δραστηριότητας με επίκεντρο το Προεδρικό» ενώ το ΑΚΕΛ ζητά την άμεση παύση του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν απαντά στα σοβαρά ερωτήματα που τίθεται και εγείρουν τεράστια πολιτικά και ηθικά ζητήματα. Εξηγήσεις από την Κυβέρνηση ζητούν και τα κόμματα της συμπολίτευσης, ενώ το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και διεθνώς με ξένα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται εκτενώς στα όσα τεκταίνονται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.