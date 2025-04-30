Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα «Plan Β» για το πώς να διατηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και επιδιώξει προσέγγιση με τη Μόσχα, δήλωσε την Τετάρτη στους Financial Times η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

«Βλέπουμε σημάδια ότι σκέφτονται αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και να μην προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Ρώσους, επειδή είναι δύσκολο», δήλωσε στους Financial Times η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Υπάρχει επίσης ένα σχέδιο Β, αλλά πρέπει να εργαστούμε για το σχέδιο Α· γιατί διαφορετικά επικεντρωνόμαστε στο σχέδιο Β και μετά αυτό μπορεί να συμβεί», δήλωσε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και άλλους διεθνείς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς κυρώσεων της Δύσης θα παραμείνει αποτελεσματικό και άθικτο, ανεξάρτητα από πιθανές αλλαγές στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη σύγκρουση που αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η κίνηση της ΕΕ να αναπτύξει ένα «Plan Β» υπογραμμίζει τη δέσμευση του μπλοκ να διατηρήσει την πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

