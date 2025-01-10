Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η ΕΕ εκταμίευσε προς την Ουκρανία την πρώτη δόση, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το δάνειο που χρηματοδοτείται από τα έκτακτα έσοδα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς οποίος όπως αρχικά είχε διαρρεύσει «μπλόκαρε» το πρόσθετο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, αργότερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο «Χ», ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα δοθει: «Σχεδόν 3 χρόνια μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στους φίλους και τους εταίρους της. Σήμερα, παραδίδουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, την 1η πληρωμή του μέρους της ΕΕ του δανείου της G7. Δίνουμε στην Ουκρανία την οικονομική δύναμη να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ελευθερία της - και να επικρατήσει».

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σήμερα εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ του έκτακτου δανείου της Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας (MFA) για την Ουκρανία, η οποία θα αποπληρωθεί με έσοδα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ. Αυτό το δάνειο, ύψους έως 18,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της ΕΕ στην πρωτοβουλία δανείων (Extraordinary Revenue Acceleration - ERA) υπό την ηγεσία της G7, η οποία στοχεύει συλλογικά να παράσχει περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Αυτή η ΜΧΣ είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά ενόψει του εντεινόμενου και παρατεταμένου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Με τη σταθερή, τακτική και προβλέψιμη οικονομική υποστήριξη έως και 18,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025 στο πλαίσιο αυτού του μέσου, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις τρέχουσες και μελλοντικές στρατιωτικές ανάγκες, προϋπολογισμούς και ανασυγκρότηση. Αυτό το δάνειο θα είναι σε θέση να διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές που έχουν καταστραφεί από τη Ρωσία, όπως ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών, δρόμοι και γέφυρες. Επιπλέον, το δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ουκρανία για να υποστηρίξει άμεσα τις στρατιωτικές της δαπάνες. Ταυτόχρονα, με τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, αυτή η βοήθεια θα επιτρέψει επίσης στην Ουκρανία να διαθέσει πόρους σε άλλες δαπάνες προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών αμυντικών υποδομών κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν από κοινού σχεδόν 134 δισεκατομμύρια ευρώ (μαζί με τη σημερινή εκταμίευση).

