Κωνσταντινούπολη: 37 νεκροί σε 6 εβδομάδες από νοθευμένη ρακή

Τριάντα επτά άνθρωποι πέθαναν στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε έξι εβδομάδες μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

«Τριάντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 77 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 17 που συνεχίζουν να λαμβάνουν θεραπεία λόγω κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ από την 1η Νοεμβρίου 2024», ανέφερε η ίδια πηγή στο X.

Δεκατέσσερα άτομα που ήταν ύποπτα ότι πούλησαν το αλκοόλ που προκάλεσε αυτούς τους θανάτους τέθηκαν υπό κράτηση, πρόσθεσε.

Η δηλητηρίαση με νοθευμένο αλκοόλ είναι συχνή στην Τουρκία, η λαθραία παραγωγή έχει αναπτυχθεί με την έκρηξη των φόρων στα αλκοολούχα ποτά.

Η ρακή, το εθνικό αλκοόλ της χώρας, κοστίζει περίπου 1.300 τουρκικές λίρες (περίπου 35 ευρώ) το λίτρο στο σούπερ μάρκετ, σε μια χώρα όπου ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στις 17.000 λίρες (465 ευρώ).

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορούμενος από τους αντιπάλους του ότι θέλει να εξισλαμίσει την κοινωνία, έχει πάρει πολλές φορές στάση ενάντια στην κατανάλωση αλκοόλ ή καπνού.

Στα τέλη του 2021, τουλάχιστον 25 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε λίγες ημέρες σε αρκετές επαρχίες της χώρας. Περίπου 40 άλλοι είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση ένα χρόνο νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

